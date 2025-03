Ilfattoquotidiano.it - Capsulectomia en-bloc, perché le informazioni online possono trasformarsi in idee sbagliate

en-”. Non sembra un termine di immediata comprensione, vero? Eppure, questo approccio chirurgico è diventato piuttosto noto tra le persone affette da Breast Implant Illness, al punto che lo richiedono esplicitamente al loro chirurgo plastico. Tale fenomeno è strettamente legato al potere dei social media, a cui sempre più persone si rivolgono per questioni di salute.Ma facciamo un passo indietro: prima di addentrarci nell’argomento, è necessario chiarire due concetti fondamentali. Cosa si intende per “Breast implant illness” e per “inco”? Con il termine Breast Implant Illness (BII), letteralmente “Malattia da protesi mammarie”, si fa riferimento ad un insieme di sintomi sistemici che riferiscono pazienti portatrici di protesi mammarie. Sebbene la BII non sia ufficialmente riconosciuta come una condizione medica distinta, migliaia di donne riportano sintomi quali affaticamento, dolori articolari, “annebbiamenti”, problemi cutanei e molti altri: sono stati segnalati oltre cento sintomi attribuiti alle protesi.