Sport.quotidiano.net - Caprione Epic Trail & Caprione Epic Dog, successo baciato dal sole. Foto e classifiche

Lerici (La Spezia), 2 marzo 2025 – La seconda edizione dellaArcaplanet ha confermato il proprio, arricchendosi con laDog, una competizione dirunning aperta anche ai fedeli amici a quattro zampe. L'evento ha proposto due distanze impegnative: 32 km con 1800 metri di dislivello positivo e 18 km con 1000 metri di dislivello positivo, entrambe con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di piazza Garibaldi, a Lerici. Le: 32 km 18 km "Lava ben oltre una semplice gara", racconta Sabrina Chiappa, motore dell’evento. "È un'opportunità per valorizzare il territorio e farlo conoscere a chi ancora non lo ha esplorato. Per rendere l'esperienza inclusiva, alla competizione è stata affiancata una camminata non competitiva aperta a tutti".