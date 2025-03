Capello | L’Inter vista a Napoli mi preoccupa Perplesso da Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Fabioha esaminato i temi salienti di-Inter ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “resta in vetta, questo risultato rafforza la sua posizione in classifica.e i suoi potranno affrontare le prossime sfide con maggiore serenità. Il, invece, è andato in svantaggio, ha rischiato di perdere, ha acciuffato il pari nel finale ma ha dominato il match. Questo, al di là del rimpianto per un esito che avrebbe potuto premiare di più gli azzurri, rappresenta un’iniezione di fiducia: Conte sa di avere un gruppo battagliero, pronto a lottare fino all’ultimo per lo scudetto con ancora più determinazione”.Tre spunti per analizzare il big match?“Il gioiello di Dimarco: un colpo di classe che solo i campioni sanno tirare fuori dal cilindro. La prova del: brillante, intenso, rapido e sempre propositivo.