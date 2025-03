Napolipiu.com - Capello: “Inter troppo rinunciataria, il Napoli ora ci crede di più”

: “, ilora cidi più”">Il pareggio tralascia spazio a diversepretazioni, ma per Fabiovistato da Gazzetta dello Sport, il bicchiere è mezzo pieno per entrambe le squadre, seppur per motivi differenti.«L’resta capolista, questo risultato dà forza alla squadra di Inzaghi, che potrà affrontare le prossime partite con maggiore tranquillità», afferma l’ex tecnico. «Il, invece, ha rischiato di perderla, ma ha dominato la partita e ha trovato il pari nel finale. Questo è un pieno di fiducia per Conte, che sa di avere una squadra pronta a lottare fino alla fine per lo scudetto».Le tre immagini chiave della sfidaindividua tre momenti fondamentali della partita:«Il capolavoro di Dimarco: un colpo di classe che solo i grandi sanno tirare fuori».