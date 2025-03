Juventusnews24.com - Canzi in conferenza: «Due squadre per lo scudetto. A Kullberg faccio vedere i video di Baresi. Spero che…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munno, allenatore della Juventus Women, ha parlato dopo la vittoria contro la Roma in Serie A femminile 2024/25. Le parole(inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Max, allenatore della Juventus Women, ha parlato instampa dopo la vittoria contro la Roma nella pouledi Serie A femminile.– «Non sta a me dirlo ma un punto di riflessione ci può stare, la distanza comincia ad essere tanta ma non è finita. Preparare questa partita non è stato semplice. Non mi è mai piaciuto attaccarmi alle assenze perché se dico che sono contento della rosa non posso parlare delle assenze ma è giusto sottolineare che per una serie di ragioni abbiamo qualche forza fuori ed è un dato oggettivo, sono state ancora più brave le ragazze che hanno giocato».