Juventusnews24.com - Canzi è al settimo cielo per la vittoria della Juventus Women contro la Roma su Rai 2: «È stata una bella partita, oggi mi sono piaciute quattro cose di questa squadra»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, allenatore, ha festeggiato lache le bianconere hanno ottenutola. Ecco le sue paroleAl termine del successo pirotecnico per 4-3la, Maxha parlato ai microfoni di Rai 2. Ecco cos’ha detto l’allenatore.DISCORSO SCUDETTO CHIUSO – «No, èuna, èunagiocata con grande voglia, con grande intensità. Come non ci siamo buttati giù dopo la sconfitta con la, in cui sembrava che avessimo perso il campionato, non ci esaltiamo in questo momento. Mancano ancora sette partite, è ancora lunga la strada. Sicuramente siamo sulla buona strada, siamo contenti ma è ancora lunga».I PREGIJUVE DI– «Sicuramente lo spirito, lo spirito di sacrificio, la voglia di sacrificarsi per le compagne, non mollare mai, fino alla fine.