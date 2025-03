Ilrestodelcarlino.it - Canone concordato per aiutare gli affitti

Un passo significativo per il ‘Piano dell’abitare’. È arrivato infatti il via libera agli accordi territoriali per le locazioni ae così Jesi punta a essere città apripista in provincia di Ancona, al fine di creare condizioni favorevoli per invogliare i piccoli proprietari a mettere l’immobile sul mercato degli. L’intesa, che sarà presto formalizzata, è stata raggiunta nei giorni scorsi in municipio, in occasione di un incontro tra il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Samuele Animali e le principali sigle sindacali del settore, Sunia, Uniat, Sicet, Confedilizia, Asppi Vallesina e Uppi. "L’affitto a, noto anche come affitto acalmierato, è una forma di locazione basata su accordi locali tra associazioni di proprietari e inquilini, regolata dalla legge – il contenuto di una nota –.