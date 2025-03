Ilrestodelcarlino.it - Campus, iscritti record: "La didattica ci piace. Ma ostacoli per i fuorisede"

Sono sempre di più gli studenti universitari che scelgono Ravenna,che, quest’anno, ha segnato ildi crescita nell’Unibo per numero di nuovi(+12%). Tuttavia, per pendolari enon è tutto rose e fiori: se i primi faticano con i mezzi pubblici e i parcheggi, i secondi hanno difficoltà a integrarsi con la città. Lo racconta Alessandro Pica, studente 22enne di Salerno: "Scienze Ambientali mie ci tenevo a studiare all’Università di Bologna, ma con Ravenna all’inizio è stata dura. Non ci sono molte cose da fare ed è una città un po’ chiusa. Con il tempo, però, ho conosciuto più persone e imparato ad apprezzarla". Ilnacque nel 1989 proprio con l’avvio del corso in Scienze Ambientali, la cui sede oggi è in fase di rinnovamento. "A causa dei lavori, lo scorso anno facevamo lezione all’istituto agrario.