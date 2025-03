Thesocialpost.it - Campi Flegrei, rischio CO2 nelle scuole. Paura e controlli a tappeto: cosa succede

I livelli di anidride carbonicadeisono stati rilevati sopra la soglia di sicurezza, dando il via a una serie diurgenti in tutti gli istituti scolastici della zona. La situazione è stata gestita con grande rapidità dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, che sabato sera ha convocato una riunione del Centro di coordinamento soccorsi presso la Sala operativa di protezione civile della prefettura.Chiusura precauzionale di una scuola a PozzuoliIl provvedimento è scattato dopo che una scuola di Pozzuoli è stata temporaneamente chiusa in via precauzionale, a seguito della rilevazione di un livello di anidride carbonica superiore alla soglia di sicurezza nella palestra dell’istituto. I Vigili del fuoco, che avevano eseguito la ricognizione, hanno confermato l’anomalia dei valori riscontrati.