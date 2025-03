Tg24.sky.it - Campi Flegrei e rischio CO2, scattano le verifiche in tutte le scuole della zona

Preoccupano i livelli di anidride carbonica sopra la soglia e così, dopo un vertice in Prefettura a Napoli,i controlli inledei. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, già nella serata di sabato ha immediatamente convocato una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi presso la Sala operativa di protezione civilePrefettura, in relazione alla notiziachiusura temporanea, in via precauzionale, di una scuola di Pozzuoli in cui i Vigili del fuoco, incaricatiricognizione, hanno rilevato un valore di anidride carbonica leggermente superiore alla soglia, nei localipalestra. Alla riunione hanno partecipato i Sindaci di Bacoli e Pozzuoli, il Direttore dell'Osservatorio Vesuviano (Ingv), il Vicario del Comando dei vigili del fuoco di Napoli, i rappresentanti del Comune di Napoli,Protezione CivileRegione Campania, delle Forze di polizia,Asl Napoli 1 Centro eAsl Napoli 2 Nord, il Direttore del 118 Cot.