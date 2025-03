Campi Flegrei Co2 oltre la soglia | il prefetto di Napoli convoca il Centro di Coordinamento Soccorsi

Leggi su Ildenaro.it

Ildi, Michele di Bari, ieri sera, ha immediatamenteto una riunione deldipresso la Sala operativa di protezione civile della Prefettura, in relazione alla notizia della chiusura temporanea, in via precauzionale, di una scuola di Pozzuoli in cui i Vigili del fuoco, incaricati della ricognizione, hanno rilevato un valore di anidride carbonica leggermente superiore alla, nei locali della palestra. Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Bacoli e Pozzuoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV), il vicario del Comando dei vigili del fuoco di, i rappresentanti del Comune di, della Protezione Civile della Regione Campania, delle Forze di polizia, della Asle della Asl2 Nord, il direttore del 118 Cot.