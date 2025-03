Agi.it - Campi Flegrei: alti livelli di CO2 nei locali di una scuola a Pozzuoli, avviate verifiche

AGI - Ieri, nel tardo pomeriggio, la Città Metropolitana di Napoli, impegnata nei controlli in tutti i comuni dell'area deiper eventuali superamenti deidi anidride carbonica neisotto il livello stradale o privi di areazione, aveva disposto la chiusura l'Istituto Scolastico Virgilio in via Vecchia San Gennaro 106 a, nella cui palestra erano stati riscontratidi Co2. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, la sera stessa ha immediatamente convocato una riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi presso la Sala operativa di protezione civile della Prefettura con i sindaci di Bacoli e, il direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, il vicario del Comando dei vigili del fuoco di Napoli, i rappresentanti del Comune di Napoli, della Protezione Civile della Regione Campania, delle Forze di polizia, della Asl Napoli 1 Centro e della Asl Napoli 2 Nord, il direttore del 118 Cot.