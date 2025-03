Oasport.it - Cambia la superficie a Indian Wells: la novità dell’ultimo minuto e un gioco più veloce

Il Masters 1000/WTA 1000 discatterà mercoledì 5 marzo sul cemento statunitense, ma il tabellone principale sarà preceduto dalle qualificazioni in programma già a partire dalla giornata odierna. A poche ore dall’inizio del torneo arriva una notizia di grande impatto e totalmente a sorpresa: per la prima volta in venticinque anni cambierà la.Sia chiaro: si giocherà sempre sul cemento, ma non sarà più il Plexicushion. Verrà adottato il Laykold, in teoria più: il rimbalzo dovrebbe essere più basso e la risposta dovrebbe essere più rapida al contatto con la palla, la quale dovrebbe reagire piùmente a causa della minore frizione. Gli scambi dovrebbero dunque diventare più brevi e questo avvantaggerebbe i tennisti con un servizio potente, inoltre il tempo di reazione dovrebbe ridursi e questo cambierebbe alcuni aspetti tattici delle partite.