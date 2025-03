Oasport.it - Calendario Mondiali sci nordico 2025 oggi: orari 2 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegneranno altri tre titoli iridati a Trondheim, in Norvegia,, domenica 2, neidi sci, comprendente le discipline di sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica: dopo le prime tre giornate l’Italia è settima nel medagliere con un argento.Nello sci di fondo è il giorno dello skiathlon 20 km femminile (14.00), con al via Caterina Ganz, Anna Comarella, Martina Di Centa e Maria Gismondi, mentre nella combinata nordica si terrà la Gundersen NH HS102 (12.00) / 5 km femminile (16.00) con Anna Senoner, Greta Pinzani, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, infine nel salto con gli sci spazio alla finale dal trampolino NH HS102 maschile (17.00) con Francesco Cecon ed Alex Insam.Le gare deidi scisaranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD (tranne salto con gli sci) ed Eurosport 1 HD, differita salto con gli sci dalle 23.