Calendario Indian Wells 2025: programma ATP e WTA, orari, tv, streaming dal primo turno alla finale

Destinato a prendere il via in tempi brevi ilgrande torneo combined dell’anno (Slam esclusi), quello di, noto anche come BNP Paribas Open. Dopo il prologo delle qualificazioni, sarà da mercoledì 5 che i primi turni cattureranno l’attenzione a livello internazionale.A difendere il titolo maschile c’è Carlos Alcaraz, tra le donne invece è Iga Swiatek la detentrice in carica. Con l’assenza di Jannik Sinner per le note vicende l’Italia punterà su Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini al maschile e su Jasmine Paolini al femminile; per tutti c’è la possibilità di migliorare la propria situazione (e il romano neanche aveva giocato un anno fa, dato che tornò a Phoenix in quota Challenger).Il Masters 1000 e il WTA 1000 disi terranno, per quel che riguarda il tabellone principale, a partire da mercoledì 5 marzo.