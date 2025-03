Dailymilan.it - Calciomercato Milan, CorSport: caccia al direttore sportivo, Zlatan Ibrahimovic ha scelto Igli Tare? Il punto

Leggi su Dailymilan.it

In merito al, ilcome riferisce ilè adelha messocome favoritoIn casala situazione è molto calda, la Curva Sud prima con degli striscioni posti fuori Casae fuori il centrodiello e poi con un comunicato ufficiale sui profili social ha chiesto alla società di fare un reset societario. Per farlo serve prima di tutto prendere unche manca da troppo tempo per una squadra come il.Come riferisce l’edizione odierna del, il primo nome sulla lista diche appare in vantaggio su Fabio Paratici. L’albanese è fermo dopo l’esperienza fatta con la Lazio, il suo nome è da tempo accostato alnon può sbagliare la scelta View this post on InstagramA post shared by(@official)alha? IlLEGGI ANCHE, Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio.