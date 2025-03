Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, spunta un nome nuovo per l’estate! Possibile colpo in Serie A. L’indiscrezione

Calciomercato Juve, spunta un nome nuovo per l'estate! Occhi anche su Zanoli per il dopo Cambiaso. Tutti i dettagli

Calciomercato Juve, spunta un nome nuovo per il mercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri starebbero continuando a monitorare alcuni terzini in caso di partenza di Cambiaso nella prossima sessione estiva.

Tra i giocatori osservati ci sarebbe anche Zanoli, giocatore che il Genoa dovrebbe riscattare a fine stagione, storico pallino di Giuntoli e molto apprezzato in quanto jolly difensivo. La duttilità è l'aspetto che interessa alla Juve ma anche a Vieira che vede ormai nell'ex Napoli un titolare.