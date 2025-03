Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Calhanoglu torna nel mirino del Bayern Monaco

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime-VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– VENERDI’ 28 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 27 FEBBRAIOUltimissime– MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIOUltimissime– MARTEDI’ 25 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 23 FEBBRAIOUltimissime– VENERDI’ 21 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 20 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– SABATO 1 MARZO, si riaccendono le sirene tedesche per il regista dell’?Ultimissime– VENERDI’ 28 FEBBRAIOCastro, Ausilio lavora a fari spenti: la conferma sull’esse per il baby bomber del BolognaL’continua a lavorare su Castro del Bologna: le ultime sull’esse dei nerazzurri.