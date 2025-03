Calcio Serie A | Roma-Como 2-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.52 Successo in rimonta della. Ottimo controllo degli spazi da parte degli ospiti,possesso improduttivo della. In velocità le trame lariane, al 44' Perrone imbuca per Da Cunha che batte Svilar. Ranieri inserisce subito Dovbyk ed El Shaarawy, poi Saelemaekers che pareggia pochi secondi dopo l'ingresso con un tiro reso velenoso dalla deviazione di Goldaniga (61').Ingenuità di Kempf che prende il 2° giallo (63'). Ottimo assist di Rensch, Dovbyk firma il sorpasso (76'). All'89',palo di Vojvoda, Svilar para il tap-in di Cutrone.