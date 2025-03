Calcio Serie A | Monza-Torino 0-2

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.24 Vince ancora ilche passa all'UPower Stadium in casa del: 0-2. Granata pericolosi in avvio con Casadei I brianzoli rispondono con Keita Balde. Walukiewicz si divora il vantaggio che arriva per il Toro al 41':azione veloce da Vlasic a Lazaro che mette in mezzo per l'inserimento di Elmas, 0-1. Nella ripresa subito miracolo di Turati su Casadei.Maripan alla disperata salva su Zeroli.Al 66' 0-2 di Casadei: controllo di testa e 'bomba' di controbalzo sulla traversa e poi in rete (66'). Finale nervoso,ma il risultato non cambia più.