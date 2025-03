Oasport.it - Calcio femminile: Girelli trascina la Juve in Serie A. Roma KO nel primo match della seconda fase

Leggi su Oasport.it

Prova di forza maiuscola per lantus che comincia con una vittoria importantissima la Poule scudetto valida per laA 2024-2025 di. Nell’incontro di cartellone infatti le bianconere hanno sconfitto lacon un mirabolante 4-3, frutto di un batti e ribatti emozionante, forse il più iconico di questa stagione. Sono le ragazze di Massimiliano Canzi a mettere per prima il musetto davanti al 19’, quando Harkiven mette nel sette un tiro da distanza ravvicinata che prima sbatte sulla traversa. Ma lanon ci sta e, appena al 22’, ripristina gli equilibri con un’incornata di testa di Minami sugli sviluppi di un corner battuto da Giugliano. Sfruttando a pieno l’inerzia, le capitoline trovano 120 secondi dopo il colpo del momentaneo vantaggio, maturato grazie ad una mirabolante gioco di prestigio di Havi, bravissima a saltare due avversarie, liberare un destro e imbeccare un tiro imparabile per Pyraud-Magnin.