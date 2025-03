Sololaroma.it - Caccia alla decima: la Roma punta il Como per continuare la risalita

Lasi prepara ad affrontare ilnel match valido per la 27ª giornata di Serie A, in programma oggi alle 18:00, con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e consolidare la corsa verso un posto in Europa. La squadra di Claudio Ranieri è reduce da dieci risultati utili consecutivi, una serie iniziata proprio dopo la sconfitta dell’andata contro la formazione di Cesc Fabregas, che ha segnato uno spartiacque nella stagione giallorossa.Il fattore Olimpico: una legge non scrittaRanieri si affidaspinta dell’Olimpico, da sempre un fortino per la, anche nelle stagioni più difficili. Dal 2005/06, infatti, il club capitolino ha sempre chiuso il campionato con almeno dieci vittorie casalinghe, una sorta di tradizione non scritta. Al momento, Dybala e compagni sono a otto successi interni, con ancora sei partite da disputare davanti al proprio pubblico.