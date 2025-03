Ilgiorno.it - Butterfly. Narrazione in opera

Leggi su Ilgiorno.it

In occasione delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna il Teatro Cinema Castellani di Azzate vedrà in scena martedì alle 21 lo spettacolo "" prodotto da Teatro Blu. Unaingiapponese da uno studio su "Madame" di David Belasco, di e con Silvia Priori e con la partecipazione del soprano giapponese Yoko Takada, per la regia di Kuniaki Ida con la collaborazione di Roberto Gerboles. Le musiche sono di Robert Gorick, le scene di Luigi Bello e i costumi di Sartoria Bianchi Milano e Vittoria Papaleo. Lo spettacolo fa parte del progetto "Teatro" di Teatro Blu, sarà ad ingresso libero.