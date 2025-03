Inter-news.it - Buongiorno: «Sogno scudetto? Step by step, Lukaku è stato super»

ha detto la sua sulla corsae al contempo ha parlato anche di Romelu, che ieri non ha trovato il gol con l’Inter.– Alessandro, come Denzel Dumfries, ha parlato a Sport Mediaset per il pari rimediato in casa contro l’Inter al Maradona nello scontro diretto di ieri. Queste le sue parole: «Secondo me abbiamo fatto una grande partita, siamo stati uniti e concentrati fino alla fine. Poi siamo riusciti ad acciuffare il pareggio e siamo contenti per la prestazione. Billing gol della speranza? Siamo sicuramente contenti per lui e Billy (Gilmour, ndr), ma tutti bene oggi. Siamo stati uniti sempre, mancano 11 partite e dobbiamo giocare come oggi.? Non ci guardiamo troppo avanti, ma pensiamo di partita in partita. Perché non vincete da 5 partite? A volte ci sono episodi che ti possono andare contro, ma anche altri fattori.