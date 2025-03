Spazionapoli.it - Buongiorno scrive ai tifosi e Contini “parla” in napoletano: gli azzurri esultano così sui social

Serata di grande soddisfazione in casa Napoli per la prestazione importante che ha portato glia pareggiare in extremis contro l’Inter, mantenendo invariate le distanze in classifica.Il Napoli porta a casa un solo punto contro l’Inter, ma esce dallo scontro diretto contro i primi della classe con la consapevolezza di dire la propria da qui alla fine, anche per lo Scudetto. Anche lo stesso Antonio Conte è uscito allo scoperto,ndo della possibilità di restar lì attaccati fino alla fine (clicca qui per le sue parole). D’altronde, la prestazione contro la squadra di Simone Inzaghi è stata importante e ora diventa davvero complicato nascondersi davanti a quello che all’inizio della stagione sembrava essere meramente un sogno.Lo sa bene tutto il gruppo squadra, che aveva bisogno di una scossa positiva dopo la sconfitta contro il Como e un periodo non particolarmente brillante per la compagine azzurra, che ora guarda al futuro con ottimismo e con più autostima, dettaglio che potrebbe essere non marginale in questa ultima e decisiva fase della stagione.