Quotidiano.net - Buche stradali, “vi spiego perché si formano anche subito dopo un cantiere”. L’ingegnere: ecco quali sono le anomalie italiane

Napoli, 2 marzo 2025 –le stradelastricate di, e magari ilè stato appena chiuso? Ingegnere Gianluca Dell’Acqua, presidente Siiv (Società Italiana Infrastrutture Viarie): lei ha una grandissima responsabilità, deve svelare questo grande mistero agli italiani. “Intanto nel nostro Paese il materiale che viene usato per la pavimentazione - che è una somma di strati diversi, uno sopra l’altro -, non viene progettato. Si fa una stesa superficiale, poiuna settimana esce la buca un’altra volta. I materiali noncontrollati in laboratorio, prima. Non vengono fatte le prove. Il 90% dei cantieri non ha un progetto di pavimentazione. Si va avanti con il copia-incolla. Si è fatto così fino ad oggi e si continua così, questa è la regola”. Fino all’insorgere delle? “Lesile fessuresovrastrutture, quindi hanno uno spessore fatto di materiali diversi.