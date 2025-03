Agi.it - Brignone trionfa nel superG in Norvegia, Goggia terza

Leggi su Agi.it

AGI - Federicaha vinto con una fantastica prestazione iligante di Coppa del mondo di Kvitfjell in. Per l'azzurra si tratta della vittoria numero 35 in carriera e del podio numero 80 in una gara del Circo bianco. Per l'Italia dello sci alpino al femminile la vittoria numero 139.si è imposta in 1'30"11 precedendo di appena sei centesimi la svizzera Lara Gut-Behrami. Ottimaa soli nove centesimi un'altra italiana, Sofiaal podio numero 60. Quarta la neozelandese Alice Robinson a 22 centesimi dalla, quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lie a 27.allunga di ulteriori venti punti nella classifica generale di Coppa del mondo proprio su Gut-Behrami: 1194 per l'italiana e 943 per l'elvetica. La Thuile ospiterà una discesa e 2di Coppa del mondo femminile La Federazione Internazionale dello Sci (Fis) ha stabilito che nella località di La Thuile in Valle d'Aosta venerdì 14 marzo recupererà iligante della Coppa del mondo femminile non disputato il 22 dicembre scorso a Sankt Moritz a causa del maltempo.