Brignone onesta: "Nessuna ha fatto la gara perfetta. Con i centesimi ci vuole anche fortuna"

Federicachiude nel miglior modo possibile il lungo fine settimana a Kvitfjell, imponendosi nel superG che haseguito a due discese libere. Dopo due solidi piazzamenti nella velocità pura, la fuoriclasse valdostana ha saputo imporsi in questa specialità per la seconda volta in stagione e ha conquistato l’ottava affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante in questa annata agonistica, accompagnate dall’apoteosi nel gigante dei Mondiali.L’azzurra ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami di seie ha così allungato ulteriormente in testa alla classifica generale, dove ora può fare affidamento su 251 punti di vantaggio nei confronti dell’elvetica. La 34enne ha compiuto un passo importante verso la Sfera di Cristallo,se il duello con la sua avversaria diretta resta ancora aperto in vista dei prossimi appuntamenti: mancano due giganti, tre superG, due discese libere e due slalom al termine del lungo inverno, può ancora succedere di tutto tra Are, La Thuile e le finali di Sun Valley.