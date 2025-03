Ilfattoquotidiano.it - Brignone e l’urlo dopo il traguardo: “Era frustrazione, oggi non è stato facile entrare in casetta di partenza”. Goggia stupita e delusa

è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana davvero molto positivo: ho fatto ottimi risultati in discesa e vincere in un Super G così complicato è per me molto importante. Non mi aspettavo di farcela: all’arrivo ho fatto un urlo di. Sapevo che fosse un SuperG da attaccare e l’ho fatto, ma ho combinato anche tanti errori“. Con queste parole rilasciate e a Rai Sport, Federicaha commentato la vittoria nel Super G di Kvitfjell che le ha permesso di portarsi a ben 251 punti di distanza dall’inseguitrice Gut-Behrami.“Non ho fatto la manche che volevo, ma era molto difficile e tutte hanno commesso delle imprecisioni e siamo vicinissime. Ho rischiato molto e ha questo pagato tanto nella parte alta, poi sono stata un po’ fortunata con i centesimi“, ha aggiunto la valdostana.