Sport.quotidiano.net - Brescia ko a Palermo: sconfitta di rigore a 3’ dal termine

Illotta in casa dell’ambizioso, ma cede ai rosanero a 3’ dal, quando untrasformato con precisione da Pohjanpalo costringe alla resa la squadra di Maran. Lapatita al “Barbera” rende ancora più difficile la posizione delle Rondinelle, sempre più coinvolte nella lotta per non retrocedere e obbligate a trovare in fretta la svolta di una stagione che si sta complicando pericolosamente sotto tutti i punti di vista. In questo senso è eloquente la prova fatta vedere in Sicilia. La formazione biancazzurra cerca di tenere testa ai padroni di casa, stringe i denti quando i rosanero aumentano la loro pressione, ma non riesce a creare nitide occasioni in avanti e in piena zona Cesarini incappa nell’ingenuo intervento difensivo di Juric, in campo da 5’, che induce l’arbitro ad assegnare la massima punizione che Pohajnpalo trasforma nel gol che fa la differenza.