Juventusnews24.com - Brambilla mastica amaro: «Sono stati gli episodi a condizionare il risultato finale. Il risultato non ci piace, ma ai ragazzi dico questo»

di Redazione JuventusNews24: «Glihanno condizionato il». Il commento a caldo dell’allenatore della Juventus Next GenDopo Avellino Juventus Next Gen 2-1, misterha commentato a caldo la sconfitta dei bianconeri. Le sue parole al sito ufficiale del club.– «Arrivavamo da una striscia molto positiva di risultati che ci aveva permesso di tirarci fuori dalla posizioni scomode di classifica. Anche oggi, nonostante la sconfitta, ihanno dimostrato di stare bene sia fisicamente che mentalmente perchè siamo venuti a giocare su un campo difficile, contro una squadra forte come l’Avellino, ma non ci siamo fatti intimorire e abbiamo disputato il match con coraggio. Ilnon ci, ovviamente, ma abbiamo dato tutto e da domani inizieremo a pensare alle prossime gare.