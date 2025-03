Oasport.it - Boxe, Angela Carini sconfitta in finale al Torneo di Strandja. Altri tre azzurri sul podio

L’Italia ha partecipato alInternazionale diandato in scena a(Bulgaria) durante l’ultima settimana, raccogliendo quattro piazzamenti sulin uno dei primi appuntamenti del quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (anche se non è ancora ufficiale la presenza del pugilato nella prossima rassegna a cinque cerchi)., che è tornata a tutti gli effetti all’agonismo dopo l’annuncio di ritiro rilasciato dopo i Giochi di Parigi 2024, ha perso lanella categoria fino a 63 kg contro la britannica Sacha Hickey (4-1). Terzo posto, invece, per Rebecca Nicoli (60 kg), Melissa Gemini (75 kg) e Gabriele Guidi Rontani (71 kg) sconfitti in semirispettivamente dalla kazaka Volossenko (5-0), dalla cinese Li Quian (5-0) e dal kazako Zhussupov (3-2).