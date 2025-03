Boxe | a Sofia Angela Carini battuta in finale da Hickey

Leggi su Sportface.it

sconfitta innel Torneo Strandja, rassegna pugilistica internazionale conclusasi oggi in Bulgaria. L’azzurra, il cui forfait contro l’algerina Imane Khelif ai Giochi di Parigi suscitò molte polemiche, è stata l’unica rappresentante dell’Italia Boxing Team a qualificarsi per le finali di, ma oggi è stata sconfitta dalla britannica Sachaai punti con verdetto non unanime (4-1). La poliziotta campana è stata comunque protagonista di un incontro in cui non si è mai tirata indietro, rispondendo a ogni colpo dell’avversaria, campionessa d’Europa Juniores nel 2019. Intanto il Consiglio della Fpi ha approvato la proposta dei premi in denaro per gli atleti della nazionale, connessi ai risultati conseguiti. “Mi preme evidenziare che una percentuale di tali premi sarà erogata ai tecnici e alle società dei pugili azzurri, a eccezione dei gruppi sportivi dello Stato che non riceveranno nulla.