Universalmovies.it - Box Office USA | Gli Oscars frenano gli incassi del weekend

L’attesa per la lunga notte degliha letteralmente piegato glicomplessivi del BoxUSA di untra i peggiori degli ultimi 10 anni.Con la cerimonia di premiazione oramai distante solo qualche ora, il botteghino nordamericano ha fatto segnare un incasso complessivo da circa 57 milioni di dollari, come anticipato tra i più bassi da oltre un decennio, a confermarlo un articolo del the Hollywood Reporter.I motivi di una performance così negativa però non vanno ricondotti soltanto all’attesa per gli. A pesare, come del resto è accaduto nello scorso, la precaria tenuta di Captain America: Brave New World, ma anche la mancanza di uscite di grande rilievo (di fatto nessuno studios ha scelto di far esordire film di punta in questo).BoxUSA La ClassificaCaptain America: Brave New World ha portato a casa la sua terza vittoria consecutiva al botteghino nordamericano, ma come detto senza entusiasmi eccessivi.