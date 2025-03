Sport.periodicodaily.com - Borussia Dtm-Lille: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Tedeschi favoriti sulla carta, ma occhio ai francesi che hanno sorpreso nella fase a girone unico.Dtm-si giocherà martedì 4 marzo 2025 alle ore 21 presso l Signal Luna Park.DORTMUND-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREAnnata fin quì complicata per i tedeschi tra campionato e coppa, che ha portato anche al cambio di guida tecnica. Adesso c’è Niko Kovac in panchina al posto di Sahin, ma l’andamento non sembra migliorare. In campionato i gialloneri sono in netto ritardo, mentre in Champions hanno dovuto disputare il playoff dove hanno elimato lo Sporting Lisbona, grazie al 3-0 dell’andata e al pareggio a reti bianche del ritorno.I francesi si presentano a questo appuntamento da sesti classificati nella fase a girone, risultato storico e sorprendente.