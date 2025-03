Liberoquotidiano.it - Boom di interventi pubblici e quel filo (mai rotto) con Schlein: cosa c'è dietro al ritorno di D'Alema

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lo avevamo lasciato all'epoca della sfortunata avventura di Liberi e Uguali, quando, lasciato il Pd, allora guidato dall'odiato Matteo Renzi, venne tradito dalla sua Puglia. Era il 2018. Si candidò alle elezioni politiche, collegio Puglia 6, il suo da una vita, e, dopo una campagna elettorale in cui diede il sangue, finì quarto.Barbara Lezzi, M5S. Da allora Massimo D', primo premier ex comunista, ex ministro degli Esteri, ex segretario del Pds, amato e odiato a sinistra, giustamente amareggiato, si prese una pausa dalla politica. Non si ritirò, certo, a fare il nonno. Ma intraprese la carriera di consulente e lobbista, facendo da tramite ad aziende che volevano esportare all'estero. Una carriera che gli ha dato anche qualche problema giudiziario (vedi l'indagine in corso per una intermediazione fatta in Colombia).