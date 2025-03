Sport.quotidiano.net - Bologna-Cagliari 2-1, una doppietta di Orsolini rimonta Piccoli

, 2 marzo 2025 – Ilcontinua a vincere ine dopo il Milan piega al Dall’Ara anche il. Padroni di casa in svantaggio nel primo tempo grazie al gol di, nella ripresa Italiano mette dentro Cambiaghi e ha ragione perché l’ex Empoli prima si procura il rigore realizzato dae poi serve l’assist per il gol decisivo dello stesso numero 7. Lampo diItaliano fa turnover e sceglie Erlic per far rifiatare Beukema, davanti si rivedementre parte dalla panchina Ndoye. Nicola lancia per la prima volta in questo 2025 Luvumbo da titolare, confermatoal suo fianco. Primo squillo al 4’, ci prova Calabria con il sinistro dal limite dell’area: fuori di poco. Al 16’ altra chance per i rossoblù: sponda di Erlic su punizione di Lykogiannis, sul secondo palo Castro e Fabbian per un soffio mancano l’appuntamento con il gol.