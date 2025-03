Liberoquotidiano.it - Bologna-Cagliari 2-1: Orsolini firma la rimonta

Genoa ed Empoli hanno pareggiato 1-1 nella 27/a giornata di Serie A. Punto prezioso per il grifone, anche se ottenuto in casa, la squadra di Vieira sale al 12° posto con 31 punti e si tiene a distanza dalla zona retrocessione dove resta invischiato invece l'Empoli. Reduce dalla storica vittoria in Coppa Italia con la Juve, la formazione toscana sfiora il colpaccio anche a Marassi ma dopo il gol di Grassi nel primo tempo è Silvestri con un clamoroso autogol a regalare il pari ai liguri. In classifica, l'Empoli resta terzultimo da solo con 22 punti. Prima frazione di gioco molto combattuta e con pochissime situazioni pericolose. Buon primo tempo dell'l'Empoli, che sblocca il risultato al 36' con un gol di Grassi in mischia sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Vieira fatica a trovare il bandolo della matassa e non si rende quasi mai pericoloso dalle parti di Silvestri.