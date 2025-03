Laprimapagina.it - Bollettino medico serale domenica 2 marzo sulle condizioni di Papa Francesco

Leggi su Laprimapagina.it

Lecliniche disono rimaste stabili anche nella giornata di. Il Santo Padre non ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma ha ricevuto ossigenoterapia a flussi elevati. È apiretico.Nonostante la stabilità, vista la complessità del quadro clinico, la prognosi resta riservata. Non si registrano conseguenze dirette dalla crisi di venerdì scorso. Le fonti vaticane confermano che i medici non ritengono ancora ilfuori pericolo.