2anews.it - Bollette luce e gas, in arrivo bonus e sconti: a chi spettano e come ottenerli

Leggi su 2anews.it

Stanziate risorse per tre miliardi di euro persulledie gas a famiglie e imprese: tutto quello che c’è da sapere. Nuove misure del governo per contrastare il caro. Il decreto legge, approvato venerdì, contiene, informa Palazzo Chigi, interventi “urgenti in favore di famiglie e imprese” per “agevolazioni .