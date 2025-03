Notizie.com - Bolletta del gas in aumento, rischio bolle speculative. L’esperto: “In Italia prezzi alti nonostante gli stoccaggi”

“Il Gnl (Gas naturale liquefatto) americano può essere una leva strategica per diversificare le forniture, ma ha costi superiori rispetto al gas trasportato via pipeline”.del gas in: “Ingli” (CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare è Marco Lupo, amministratore e direttore commerciale di Utilities Dimension, delegato Assium Emilia Romagna ed esperto nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. Con Lupo abbiamo fatto il punto della situazione in merito aidell’energia e delle strategie per il futuro.Nelle scorse ore l’indice Igi (n gas index, ovvero l’indiceno del prezzo del gas naturale) è aumentato del 9% in un solo giorno. “Il prezzo del gas è influenzato da diversi fattori.