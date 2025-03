Liberoquotidiano.it - Bolivia, schianto tra due autobus: è una strage, almeno 37 morti

È di37e 41 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel sud della. Coinvolti dueturistici che si sono scontrati su una strada rurale a pochi chilometri da Uyuni, la porta d'accesso al Salar de Uyuni, un'importante attrazione turistica e la più grande distesa di sale del mondo con oltre 10.000 chilometri quadrati. Uno degliera diretto a Oruro, dove si sta svolgendo una delle più importanti celebrazioni del carnevale in America Latina. Il colonnello Wilson Flores della polizia di Uyuni ha dichiarato che diversi passeggeri feriti sono rimasti intrappolati nei rottami, complicando gli sforzi di salvataggio. I feriti, tra cui entrambi gli autisti dell', sono stati portati in un ospedale locale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.