Bolivia, schianto tra due autobus: almeno 37 morti e 30 feriti

Un tragico incidente stradale ha sconvolto lanella notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo. Duedi linea si sono scontrati frontalmente a circa 5 km dalla città di Uyuni, nel dipartimento di Potosí, provocando37e 30. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, causando lo. Uno degli autisti è in terapia intensiva con prognosi riservata, mentre l’altro è ferito ma in condizioni stabili.L’impatto è avvenuto sulla tratta tra Uyuni e Colchani, un’area frequentata dai turisti diretti al celebre Salar de Uyuni, la più grande distesa salina del mondo situata a oltre 3600 metri di altitudine. Ogni anno, la zona accoglie migliaia di visitatori, molti dei quali viaggiano proprio in. Uno dei mezzi coinvolti era diretto a Oruro, dove si stava svolgendo il celebre Carnevale di Oruro, uno degli eventi folkloristici più importanti dell’America Latina.