Calciomercato.it - Bocciatura e fischi: Conceicao lo cambia al 37esimo

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico portoghese lo ha sostituito prima della chiusura del primo tempo. Per il giocatore inizio davvero disastrosoloal(LaPresse) – Calciomercato.itPrimo tempo surreale a San Siro. La partita del Milan è stata accompagnata dal silenzio assordante dello stadio. Un silenzio interrotto spesso daidei tifosi. A far la partita è così soprattutto la Lazio che crea diverse occasioni da gol. Il Diavolo, invece, si rende pericoloso solo in un paio di circostanze.Al 28esimo così i biancocelesti trovano il vantaggio, dopo un errore di Pavlovic. Dopo nove minuti Sergiodecide di fare la prima sostituzione, affidandosi a Joao Felix. A fargli spazio è Yunus Musah, certamente uno dei più negativi stasera. Sono davvero tantissimi i palloni persi dal centrocampista americano,ato dallo stadio al momento della sostituzioneL'articololoalproviene da CalcioMercato.