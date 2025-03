Spazionapoli.it - “Bocciati arbitro, collaboratori e varisti! Una sola decisione giusta…”: attacco frontale di Alvino

L’di Carlosui social: nel mirino la direzione dell’Doveri nel corso di Napoli-Inter.Il pareggio tra Napoli ed Inter ha decretato di fatto una vincitrice, anche se non in termini di punti: gli azzurri di Antonio Conte hanno strappato complimenti in lungo e in largo, dimostrando sul campo una superiorità netta in termini di gioco e prestazione.La squadra partenopea ha chiarito in maniera consistente quanto la corsa Scudetto sia tutt’altro che scontata, visto che l’Inter avrà molto da giocare da qui al termine della stagione, con l’Atalanta che dista pochissimo dalla vetta.Nel match di ieri del Maradona, poi, c’è stato molto da commentare anche sotto il punto di vista dell’arbitraggio: una direzione, quella di Doveri, che non ha convito in molti.Napoli News – L’didopo Napoli-InterIl giornalista Carloha pubblicato su X un post dove ha commentato proprio quello che è stato il rendimento dell’Doveri e di tutti i: sul banco diversi episodi da moviola che in molti hanno sottolineato proprio sui social.