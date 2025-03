Sport.quotidiano.net - Blacks ad Agrigento. Caccia al tesoro sull’isola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà un’isola felice? Igiocheranno alle 18 la terza e ultima trasferta siciliana della stagione, facendo visita alla Moncada, una delle pretendenti ad un posto playoff. I Raggisolaris arrivano alla sfida carichi dopo la convincente vittoria di mercoledì a Vicenza e con l’obiettivo di espugnare anche oggi uno dei parquet più ostici del campionato. Vincere sarebbe fondamentale anche per tenere a distanza le inseguitrici, difendendo uno dei primi sei posti che garantirebbero i playoff., reduce dal ko nel derby con Capo d’Orlando ma in un buon momento di forma, non avrà Chiarastella, storico capitano che a 40 anni fa ancora la differenza, mentre i manfredi saranno ancora privi di Poletti. "Dopo una partenza di campionato complicatasta mostrando tutto il suo valore – spiega coach Luigi Garelli – confermando le qualità di un roster che già in estate era ritenuto molto competitivo.