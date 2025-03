Ilgiorno.it - Bimbo di 5 anni sfugge alla mamma e prende la metro per andare dalla zia: rintracciato a Cassina

Cernusco sul Naviglio (Milano), 2 marzo – È sgattaiolato fuori di casa pera trovare la zia asenza che i genitori se ne accorgessero. Attimi di panico in mattinata per una famiglia di Cernusco alle prese con la decisione del figlio di 5di lasciare l’abitazione per raggiungere i parenti inpolitana. Il bambino ha fatto tutto da solo. Quando lasi è accorta della sua assenza, ha chiamato subito i carabinieri. Ma le pattuglie non hanno neppure fatto in tempo a mettersi in moto, che i parenti hanno ritelefonato per dire che era sano e salvo. Il piccolo ha raggiunto la stazione della Verde, è salito sul convoglio finofermata che conosce benissimo senza che nessuno lo notasse.