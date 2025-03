Gqitalia.it - Billy Corgan ha una grande voglia di parlare e un podcast bellissimo

Leggi su Gqitalia.it

Il nuovovideo di, intitolato The Magnificent Others, ha uno stile anticonformista e un'estetica che si addice al frontman degli Smashing Pumpkins. Basta guardare la foto promozionale delche immortala l'artista di Chicago un po' ombroso e in guardia, a pugni stretti e pronto a sferrare un uppercut. Detto ciò,dichiara «di non avere nessun interesse, ma proprio nessuno» a prendersela con il mondo. Per la verità, il suoè tutto giocato su conversazioni, lunghe e articolate, con diversi personaggi di un certo calibro nel campo della cultura, per esempio Gene Simmons e Pat Benatar. Quando il frontman ha fatto loro delle domande su come avessero avuto successo nel loro campo, l'ha sempre guidato la curiosità, senza nessunadi attaccar briga.