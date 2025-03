Serieanews.com - Billing bomber inatteso? Se lo pensi ti sei perso una notizia

Un gigante che spacca il centrocampo ma non solo: ecco perché il gol di Philipnon è affatto una sorpresa? Se loti seiuna(Foto: LaPresse) – serieanews.comCi sono giocatori che arrivano in una nuova squadra tra squilli di tromba e riflettori puntati. E poi ci sono quelli come Philip, che sbarcano quasi in punta di piedi, senza proclami e senza un’accoglienza da star.Quando il Napoli ha chiuso il suo acquisto nel mercato invernale, la reazione generale è stata un misto di curiosità e scetticismo. Un centrocampista di struttura, uno di quelli che fa legna a metà campo e si sporca le mani nel pressing. Bene, giusto, utile. Ma di certo non il giocatore che immagini come risolutore in una partita decisiva.E invece, contro l’Inter, ecco la sorpresa:entra dalla panchina, si inserisce con il tempismo giusto e castiga Martinez.