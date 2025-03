Ilrestodelcarlino.it - Biker in difficoltà salvato nei boschi

Ennesimo soccorso in montagna per portare in salvo un giovane che si è trovato inin quota. La stazione di Ascoli del Soccorso Alpino e Spelologico Marche è intervenuta ieri pomeriggio neisopra Colle per uninfortunato con un sospetto trauma ad un arto inferiore. L’uomo, parte di un gruppo di tre, dopo essere caduto a terra ed impossibilitato a muoversi in maniera autonoma ha allertato il Nue 112. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, congiuntamente con i Vigili del Fuoco, una volta sul posto hanno imbarellato il paziente, nel frattempo stabilizzato da un infermiere del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo dopo essere stato trasportato sul ciglio della strada, è stato consegnato all’ambulanza del 118.